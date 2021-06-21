Маючи 1 млрд грн боргів, НЕК "Укренерго" вимагає оплати послуг, які не надавалися, - представник "Київтеплоенерго" Гушул

В умовах монопольного становища на ринку електроенергії НЕК "Укренерго" користується правом безумовного списання коштів і виставляє учасникам ринку рахунки за ненадані послуги.

Якщо учасник ринку електроенергії своєчасно не оплачує рахунок "Укренерго", то отримує статус "переддефолтний/дефолтний", що фактично є забороною виробництва електроенергії.

Водночас "Укренерго" не розраховується вчасно з учасниками ринку. Зокрема, борг перед КП "Київтеплоенерго" за врегулювання небалансів становить 1 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ExPro розповів Сергій Гушул, директор департаменту з правового забезпечення КП "Київтеплоенерго".

Він зазначив, що в червні НЕК "Укренерго" розрахувалася з "Київтеплоенерго" (далі - ТКЕ) до вересня 2020 рогу і почала оплачувати рахунки за жовтень минулого року. У результаті в ТКЕ утворився подвійний касовий розрив: газ як основну сировину для виробництва тепла і електрики компанія купувала на умовах передоплати, а споживачі теплоенергії платять за спожиті послуги з 20-денним відтермінуванням.

"Ситуація ускладнюється превалюючим становищем "Укренерго" на ринку електроенергії. Будь-який рахунок перед "Укренерго", не оплачений протягом двох діб, автоматично призводить до статусу "переддефолтний". Потім ще два дні затримки - і вже "дефолтний" статус. Але навіть на "переддефолтному" етапі вони мають право на списання коштів з фінансової гарантії. Тобто, навіть якщо ми не заплатимо, "Укренерго" отримає свою компенсацію. І якщо ми опинимося в "дефолтному" статусі, будемо змушені зупинити генерацію електроенергії, а значить, і виробництво гарячої води для Києва", - пояснив директор департаменту правового забезпечення КП "Київтеплоенерго" Сергій Гушул.

За його словами, зараз з "Укренерго" тривають три судові спори. Перший - про стягнення вартості послуги за врегулювання небалансів, тобто йдеться про 1 млрд грн боргу "Укренерго". Другий - плата за невідповідність надання послуг на балансуючому ринку, коли "Укренерго" використало нещодавно прийняту формулу для розрахунку платежів на балансуючому ринку за минулі періоди, коли ця формула взагалі не діяла. Третій - за фактично ненадані послуги з передачі електричної енергії магістральними мережами.

"Наша електроенергія прямо надходить у розподільні мережі Києва і не потрапляє в магістральні мережі "Укренерго". Цей факт підтверджується даними комерційного обліку. Відповідно, послугу з передачі електроенергії не було надано і договором вона не передбачена. Зараз ми звертаємося до касаційної інстанції. судимося за суми, які були нам нараховані і ми оплатили "Укренерго" за перші 2 місяці з початку роботи нового ринку (липень-серпень 2019 року). Ми переконані в тому, що Верховний Суд ухвалить правильне рішення, і з нас, і з киян буде знято тягар оплати послуг, які не надаються", - сказав Гушул.