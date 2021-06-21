Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму

Європейський Союз затвердив рішення продовжити ще на рік санкції, які були запроваджені за незаконну анексію Криму Російською Федерацією і термін дії яких закінчується 23 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Рішення було ухвалено в понеділок у Брюсселі в межах засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення. Ці санкції продовжуються терміном на рік.

Обмежувальні заходи містять заборони на імпорт товарів із Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму або Севастополі. Крім того, підлягає обмеженням ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Як зазначено в заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року, ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародних норм.

Уперше санкції були запроваджені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, ухвалені у відповідь на кризу в Україні, передбачають економічні санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.

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