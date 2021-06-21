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Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів. ВIДЕО

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Напередодні вирішального поєдинку третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії в столиці Румунії, Бухаресті (де сьогодні о 19:00 відбудеться матч), уболівальники обох команд разом заспівали відомий хіт про президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, відеоролик опубліковано в Instagram Zoryalondonsk.

На ньому видно, як на одній з вулиць Бухареста група фанатів заспівала всім відому кричалку про президента країни-агресора.

 
 
 
 
 
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Публикация от Zorya Londonsk (@zoryalondonsk)

Крім того, на вулицях Бухареста пролунала "Червона рута".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Воистину ***** Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - ху#ло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов - Цензор.НЕТ 1210
  • Ан Мур
    У спільному виконанні? Це - круто! Респект!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - ху#ло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів - Цензор.НЕТ 389
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