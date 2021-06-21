Напередодні матчу Євро-2020 у Бухаресті пролунав хіт "Путін - х#йло" у спільному виконанні українських та австрійських фанатів. ВIДЕО
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Напередодні вирішального поєдинку третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії в столиці Румунії, Бухаресті (де сьогодні о 19:00 відбудеться матч), уболівальники обох команд разом заспівали відомий хіт про президента РФ Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, відеоролик опубліковано в Instagram Zoryalondonsk.
На ньому видно, як на одній з вулиць Бухареста група фанатів заспівала всім відому кричалку про президента країни-агресора.
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Крім того, на вулицях Бухареста пролунала "Червона рута".