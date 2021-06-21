Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича

Олександр Лукашенко, який називає себе "президентом Білорусі", використовує затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича як "трофей". Усі свої заяви журналіст робить під тиском.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю TUT.BY.

Вона зазначила, що ніяк не оцінює зміст його інтерв'ю.

"Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку змінив... Роман каже якісь такі речі, що в нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми ж усі знаємо, що там відбувається насправді. Ми не маємо навіть обговорювати те, що він каже", - сказала Тіхановська.

Раніше Тіхановська заявила, що Романа Протасевича примусили до показань, які він надав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. Щодо нього застосовували тортури.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.