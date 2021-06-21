Лукашенко використовує Романа як трофей, - Тіхановська про затримання Протасевича
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю TUT.BY.
Вона зазначила, що ніяк не оцінює зміст його інтерв'ю.
"Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку змінив... Роман каже якісь такі речі, що в нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми ж усі знаємо, що там відбувається насправді. Ми не маємо навіть обговорювати те, що він каже", - сказала Тіхановська.
Раніше Тіхановська заявила, що Романа Протасевича примусили до показань, які він надав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. Щодо нього застосовували тортури.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.