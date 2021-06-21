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Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження

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Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження
Україна і Молдова мають найвищий ризик посухи у світі. У першій п'ятірці також Бангладеш, Індія та Сербія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані дослідження World Resources Institute (WRI).

У дослідженні було зібрано дані щодо 138 країн, які складали з урахуванням трьох показників – сільськогосподарського, промислового і регіонального. Фахівці аналізували інтенсивність минулої посухи, наявність дефіциту води, ураження від посухи, чисельність населення, обсяг посівів і поголів'я худоби.

До першої п'ятірки антирейтингу увійшли Молдова, Україна, Бангладеш, Індія та Сербія.

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Найсприятливішою ситуація є в Ісландії, Норвегії (Європа) та Сенегалі (Африка).

Значну частину країн Африки не проаналізували через відсутність доступу до даних для аналізу. Також уточнюють, що країни, схильні до ризику посухи, не завжди мають відчувати великий дефіцит води. Однак наслідки однаково можуть бути серйозними.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Розпахали всю землю, вирубують ліси. Ось і результат.
  • Super Gut
    Казалось бы, причем тут зеленский, который на короновирусные деньги строит дороги на кладбища.
  • Uzer Uzer
    Анонс. Україна і Молдова очолили світовий список країн із найвищим ризиком посухи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8353
    Президент Зеленский анонсировал программу "Большой Водопой". В рамках программы ставиться цель проложить к каждому селу русло Днепра. С целью обеспечения программы финансами, бюджет Украины будет переименован в "Ковидный Фонд Украины". Ответственным за провал программы, назначить Порошенко и порохоботов.
    Недорозумение Президентское : ваш Зе Первый
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