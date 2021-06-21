Масштабна ДТП на Дніпропетровщині - 2 людини загинули, 8 зазнали травм, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поблизу смт Покровськ Нікопольського району вранці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті зіткнення двох автомобілів загинули дві людини і вісім осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на перехрестя з другорядної дороги і не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Водій і 21-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ", а також шість пасажирів Mercedes зазнали тілесних ушкоджень.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія автомобіля "ВАЗ" затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

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