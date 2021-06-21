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Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині

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Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині
У Німеччині затримали російського вченого - співробітника одного з університетів, який шпигував на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Le Figaro.

Чоловік працював науковим співробітником у німецькому університеті. Його підозрюють у тому, що він з початку жовтня 2020 року працював у російській розвідці.

Прокуратура Карлсруе повідомила, що в період з жовтня по червень минулого року він принаймні тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

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Також відомо, що на двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо, крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".

Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 4960 Головне, коли почнуться перейми - гарно ухопить сома за зябра! І тягнуть з усих сил!!!
  • Прощай немытая раССея
    Ученого-шпиона, работавшего на российскую разведку, задержали в Германии - Цензор.НЕТ 13
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Ні в якому разі не рвіть його на себе! Дайте йому вимотати хоча б метрів 20 шнура на трещітці. Підтягуйте на себе по 3-4 метри і знов відпускайте на барабані на 2-3 метри. Дуже обережно підводьте до себе, а потім підганяйие до підсаки і підіймайте. Відразу не беріть до рук, бо можна й в морду хвостом отримати!
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