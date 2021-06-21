Вченого-шпигуна, який працював на російську розвідку, затримали в Німеччині
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє Le Figaro.
Чоловік працював науковим співробітником у німецькому університеті. Його підозрюють у тому, що він з початку жовтня 2020 року працював у російській розвідці.
Прокуратура Карлсруе повідомила, що в період з жовтня по червень минулого року він принаймні тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.
Також відомо, що на двох із цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.
Більше про цю людину нічого невідомо, крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".
Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.