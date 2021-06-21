Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%, - нардеп Кучеренко

Збільшення фонду заробітної плати членам НКРЕКП на 47% з липня 2021 року буде профінансовано за рахунок усіх споживачів комунальних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"На наступну середу планують переглянути кошторис і ставку зарплати. Там передбачено підвищення зарплат на 47%, у порівнянні з минулим роком. Їх не бентежить ревізія Рахункової палати, кримінальна справа за фактом незаконної виплати премій. І ніхто комісії не указ – бо вони, бач, "незалежний" орган", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі зарплату в 1,5 раза, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їхня зарплата зросла удвічі до в середньому 2,1 млн грн. Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії на 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена наприкінці квітня.

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