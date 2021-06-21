Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас

Переговори США і Німеччини щодо німецько-російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" тривають, результати можуть бути досягнуті до серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас виданню la Repubblica.

Після європейського турне президента США Джо Байдена, як повідомляється, Маас стверджує, що потрібно прагнути стерти "все" з епохи Трампа, і впевнений, що угоди щодо "Північного потоку-2" буде досягнуто "до серпня".

Адміністрація США дуже критично ставиться до німецько-російського проєкту "Північного потоку-2" і неодноразово розглядала можливість запровадження і запроваджувала санкції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель 15 липня проведе переговори у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Очікується, що сторони торкнуться і питання цього проєкту.

Україна виступає проти проєкту, зокрема, з огляду на загрозу припинення в разі його запуску транзиту російського газу територією нашої країни.

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