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Результати переговорів між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті до серпня, - Маас

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Переговори США і Німеччини щодо німецько-російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" тривають, результати можуть бути досягнуті до серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас виданню la Repubblica.

Після європейського турне президента США Джо Байдена, як повідомляється, Маас стверджує, що потрібно прагнути стерти "все" з епохи Трампа, і впевнений, що угоди щодо "Північного потоку-2" буде досягнуто "до серпня".

Адміністрація США дуже критично ставиться до німецько-російського проєкту "Північного потоку-2" і неодноразово розглядала можливість запровадження і запроваджувала санкції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель 15 липня проведе переговори у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Очікується, що сторони торкнуться і питання цього проєкту.

Україна виступає проти проєкту, зокрема, з огляду на загрозу припинення в разі його запуску транзиту російського газу територією нашої країни.

Також читайте: США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван

Топ коментарі

  • Super Gut
    Имея такое тупорылое евгейское ******, как зеленский в кресле преза, у Украины нет ни кадров, ни политической воли, бороться и добиваться запрета/санкции против сп2. По факту, с приходом квартального черта, Украина просрала на международной арене все что было достигнуто с 2014-го.
  • Ig Shu
    мабуть, до того часу знатимуть, хто переможе на виборах у Німеччині...
  • Анатолий Грабар
    Да, именно до августа. В сентябре выборы в Германии и уже никакого Мааса не будет. Так что надо успеть, а то путин не поймет...
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