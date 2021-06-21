Шойгу наказав наростити угруповання російських військових в окупованому Криму

Глава міністерства оборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання окупаційних російських військ у захопленому Криму нібито для допомоги постраждалим від повені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське агентство ТАСС.

Так, нині приблизно 21 тисяча осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню окупованого Криму, яке постраждало через повінь.

"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу дав вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям Республіки Крим, постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої тривалими опадами", - зазначили в Міноборони Росії.

Військові проводять роботи у 36 населених пунктах.

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