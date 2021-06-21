Новини • Агресія Росії проти України

"Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача

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У Київській області тривають зйомки фільму про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, Володимир Кочетков-Сукач ніколи до цього не служив в армії, але "з перших днів російської агресії поїхав у саме пекло війни".

Разом з однодумцями він створив волонтерську групу Аеророзвідка, яка за допомогою дронів надавала допомогу українським розвідувальним і артилерійським підрозділам. Побратими називали його "очима", а через густу бороду дали позивний "Чубака".

У повідомленні також підкреслюється, що завдяки створеній Володимиром Кочетковим-Сукачем "Аеророзвідці" в дні запеклих боїв за Донецький аеропорт у наших воїнів щодня з’являлися важливі дані про переміщення російських окупаційних підрозділів. Як згадують учасники тих подій, з оточення в районі Донецького аеропорту українські воїни виходили, використовуючи знімки з дронів "Чубаки".

Загинув Володимир Кочетков-Сукач 15 березня 2015 року поблизу Красногорівки Донецької області.

За словами режисера фільму Євгена Ярила, побачити Небесний координатор можна буде вже у серпні. Зйомки картини планують завершити зовсім скоро.

Небесний координатор: На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача 01

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Топ коментарі

  • Александр b9c4d8fd
    Господи, хоть щось путнє знімати почнуть. А то самі квартальні шмарклєвідосіки...
  • olele



    Пухнастий українобот @UaArtem 3 ч

    Эпоха "Какая разница".
    Вата будет биться в истерике под "Сансару", за немерянные бабки за билеты.
    А кто-то будет спать в окопах, чтобы эта вата жила в мирном городе.
    Мы давно уже живём в двух реальностях!

    "Небесний координатор": На Київщині закінчують знімати фільм про одного із засновників сучасної української аеророзвідки Володимира Кочеткова-Сукача - Цензор.НЕТ 7928
  • Сергей Гусаченко 9c76ca74
    Потому что все года Независимости армию кромсали по живому. Вы знаете сколько гарнизонов было превращено фактически в Чернобыль, сколько молодых офицеров без пенсии по сокращению и расформированию частей ушли без профессии на вольные хлеба в период бесконечного кризиса? Вы знаете что только пару лет назад высший офицерский состав совковой формации начал замещаться офицерами, служившими только в Украинской армии? И вот мудрый нарид выбирает говнокомандующего, никогда не служившего в армии. За что с армией 73% избирателей так обошлись?
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