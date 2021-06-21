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"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

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Відомого своїми неординарними висловлюваннями народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, який раніше називав коронавірусну хворобу COVID-19 і будь-які вакцини від неї "вигадкою", обрано спікером по темі "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Камельчук повідомив у Facebook

"Сьогодні в Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP у дебатах на сесії ПАРЄ.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинку, що актуально особливо влітку", - написав він.

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Слуга народу Камельчук, який називав вигадкою COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ 01

У грудні 2020 року Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    в "слугах" просто якась кунсткамера уродів.
  • Анна Сергеева
    какой изысканный юмор
  • violator
    а у слуг все так . с коррупцией борются коррупционеры . интересы Украины защищают любители Московии . вот и в данном случае доклад о паспортах вакцинации будет делать человек который в Ковид не верит "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2601
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