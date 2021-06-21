"Слуга народу" Камельчук, який називав "вигадкою" COVID-19 і вакцини проти нього, розповідатиме про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Відомого своїми неординарними висловлюваннями народного депутата "Слуги народу" Юрія Камельчука, який раніше називав коронавірусну хворобу COVID-19 і будь-які вакцини від неї "вигадкою", обрано спікером по темі "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Камельчук повідомив у Facebook

"Сьогодні в Страсбурзі мене обрали спікером за тематикою Covid passes and certificates від політичної групи EPP у дебатах на сесії ПАРЄ.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, прав людини і можливостями бізнесу, особливо відпочинку, що актуально особливо влітку", - написав він.

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У грудні 2020 року Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.

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