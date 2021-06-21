Новини

Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

5 020116
Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" представить загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на другий день форуму відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації здорового харчування, яка є основою програми "Нова українська школа - простір здоров'я".

На третій день форуму учасники заходу висловлять своє бачення того, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні фактори, які впливають на здоров'я нації.

Зазначається, що серед учасників форуму - представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту.

Читайте також: Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа

Топ коментарі

  • Nedd Tyler c6720389
    Вова! Назвати країну обравшу тебе Президентом здоровою- ніяк не можливо! На жаль!
  • Имярек
    Звиздець здоров'ю...
  • Sav UA
    Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

    ==================================
    Не знаю як там "Здоровая Украина",а програма здоровая харя за два роки ************* виконана успішно! Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 2512
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини