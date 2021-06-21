Виробники нафтогазопродуктів намагаються зупинити розвиток "зеленої" енергетики в Україні, - МЗС

Україна повинна рухатися в напрямку "зеленого" переходу і розвивати поновлювані джерела енергії, незважаючи на значний опір цьому процесу і лобізм виробників нафтогазопродуктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі у панельній дискусії на тему "Енергетика: яке майбутнє нас очікує?" у рамках Анталійського дипломатичного форуму.

Міністр переконаний, що "зелений" перехід економік є історичною даністю, і хоч виробники нафти та газу намагатимуться зберегти статус-кво, історію неможливо зупинити.

"Для України розвиток альтернативних джерел енергії, особливо відновлюваних, несе велике полегшення та відкриває нові можливості. Ще десять років тому частка сонячної та вітрової генерації в нашій економіці була майже непомітною. Нині це важливий елемент енергобалансу України", - додав він.

Кулеба нагадав, що Євросоюз у своїй енергетичній стратегії визначив Україну пріоритетним партнером у постачанні "зеленого" водню на ринок ЄС і запевнив, що Україна цілеспрямовано працює над підготовкою до його експорту.

Як повідомлялося, акції норвезької компанії Scatec Solar, яка, зокрема, має активи в Україні, втратили в ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - запровадження акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань із виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

В кінці 2020 канадська компанія TIU Canada подала в суд на Нікопольський завод феросплавів, що перебуває у власності олігарха Ігоря Коломойського, через незаконне відключення сонячної електростанції від мережі. При цьому в травні цього року компанія подала заяву про відвід трьох суддів Північно апеляційного господарського суду, призначених для розгляду справи, оскільки вони раніше були помічені у відстоюванні інтересів олігарха у справі проти державного Приватбанку.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, окрім іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.