Від початку доби на Донбасі - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ООС
6923
Російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
В районі Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Під Гнутовим вівся вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Залізне ворог дистанційно замінував територію мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.