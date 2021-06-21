США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції

США услід за Євросоюзом ввели нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. В "чорний список" потрапили 16 фізичних осіб і п'ять юридичних осіб.

Про це йдеться в рішенні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в неділю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Серед фізичних осіб, які потрапили під американські санкції - прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніх військ Микола Карпенков, генеральний прокурор Андрій Швед та інші.

Читайте також: ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі

У список юридичних осіб входять КДБ Білорусі, відділ міліції Мінського міськвиконкому на Окрестіна, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, УВС Брестського облвиконкому і внутрішні війська МВС.

Нагадаємо, 21 червня Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи і ввів візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.