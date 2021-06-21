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Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"

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Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що угорським політикам та представникам меншини, які є присутніми у списку "Миротворця", загрожує розправа.

Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Заяви міністра з цього приводу пролунали у відповідь на запитання його однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, що попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.

Сійярто виділив існування сайту "Миротворець" у якості окремої проблеми. "Миротворець – список ворогів, які мають бути покарані" - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ. "Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися" - пояснив він.

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Сійярто спробував переконати членів ПАРЄ, що існування сайту "Миротворець" начебто створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка походить з Берегова і була обрана до ЄП за угорською квотою. "Є євродепутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив міністр.

Як відомо, Угорщина неодноразово порушувала перед Україною питання закриття сайту "Миротворець". На початку року була спроба заблокувати результати Ради асоціації Україна-ЄС на цій підставі.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Раз этот прикацапленный ****** заскулил-значит всё правильно делаем.
  • Mora Zfayfer
    убогая прорашистская шавка

    Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець" - Цензор.НЕТ 5596
  • Vladimir Longer
    Пусть не лезут в дела другого государства и их не будут вносить во всякие списки.
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