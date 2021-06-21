Угорщина поскаржилася в ПАРЄ на "Миротворець"
Про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Заяви міністра з цього приводу пролунали у відповідь на запитання його однопартійця, угорського депутата Барни Зігмонда, що попросив прокоментувати ситуацію з правами угорців в Україні.
Сійярто виділив існування сайту "Миротворець" у якості окремої проблеми. "Миротворець – список ворогів, які мають бути покарані" - пояснив угорський міністр членам ПАРЄ. "Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися" - пояснив він.
Сійярто спробував переконати членів ПАРЄ, що існування сайту "Миротворець" начебто створює загрози для євродепутатки Андреї Бочкор, яка походить з Берегова і була обрана до ЄП за угорською квотою. "Є євродепутатка, яка боїться повернутися додому на різдвяні свята через те, що вона в цьому списку і не захищена", - запевнив міністр.
Як відомо, Угорщина неодноразово порушувала перед Україною питання закриття сайту "Миротворець". На початку року була спроба заблокувати результати Ради асоціації Україна-ЄС на цій підставі.