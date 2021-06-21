Новини • Агресія Росії проти України

Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС

8 93846
Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС
Міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Підписання меморандуму відбулося в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER

"Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", - сказано в повідомленні.

На церемонії підписання Меморандуму були присутні Секретар РНБО України Олексій Данілов, Перший Морський Лорд Великої Британії адмірал Тоні Радакін та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам, - Зеленський привітав Єлизавету II з офіційним Днем народження

Есмінець HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.

"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів — свідчення тісних зв’язків між Британією та Україною, партнерства та дружби", - наголосили в Міноборони.

Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Италия обвинила российских военных, «помогавших» бороться с коронавирусом, в шпионаже и разведке
    21 июня в 13:28

    В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.

    Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.

    Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью - получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.

    «Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.

    Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии - вакцины», пишет издание «La Repubblica».

    Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.

    Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».

    Отдел мониторинга
    Кавказ-Центр
  • Стрелок
    Міноборони у ДОЗ2021 не замовило жодного безпілотника «Фурія», який в 2020-му прийнято на озброєння ЗСУ, а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
  • Стрелок
    Рік тому ЄС виділив Україні 1,2 млрд. ойро позики для подолання негативних наслідків епідемії. Єдина умова отримання позики - співробітництво з МВФ. Про це писали всі, і Кулеба у тому числі. Цього твіту вже немає. Грошей теж.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини