Україна і Велика Британія разом будуватимуть військові кораблі і бази для наших ВМС
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Підписання меморандуму відбулося в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER
"Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України", - сказано в повідомленні.
На церемонії підписання Меморандуму були присутні Секретар РНБО України Олексій Данілов, Перший Морський Лорд Великої Британії адмірал Тоні Радакін та Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Есмінець HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.
"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів — свідчення тісних зв’язків між Британією та Україною, партнерства та дружби", - наголосили в Міноборони.