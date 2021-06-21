Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС

Точну причину того, що сталося, ще слід з'ясувати, але однозначно не йдеться про вибух газу.

Про це кореспонденту "Суспільного" сказав заступник начальника ГУ з питань реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України в Київській області Сергій Майстренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

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