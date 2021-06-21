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Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!"

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Президент України Володимир Зеленський підтримав футбольну збірну після поразки від Австрії на Євро-2020.

Слова підтримки глава держави висловив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні у нас гірка і прикра поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і нашу з вами підтримку! Тому що це - наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - написав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.

Зеленський: Збірна, ми з тобою! Слава Україні! 01

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    До речі, а ось і винуватець поразки Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 4635

    Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 5613
  • саша паламарчук
    нуууу я вважаю, що приблизно в багатьох так і було Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 9259

    Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!" - Цензор.НЕТ 1124
  • Вася Неважно
    Беданосец.
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