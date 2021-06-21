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Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Кількість жителів РФ, які вважають президента цієї держави Володимира Путіна видатною історичної особистістю, зменшилася з 34% до 15%.

Про це свідчать результати опитування "Найвидатніші особистості в історії", проведеного "Левада-центром", інформує Цензор.НЕТ.

Минулого разу таке опитування проводили в 2017 році. Відтоді частка росіян, які вважають Путіна видатною історичною особистістю, скоротилася з 34% до 15%.

Найбільшу кількість голосів в опитуванні знову набрав радянський диктатор Йосип Сталін - 39%. Він є незмінним лідером опитування з 2012 року.

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Гітлера найвидатнішою людиною всіх часів і народів вважають 5% росіян.

Опитування було проведено 20-26 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою обсягом 1620 осіб віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Дедалі менше росіян вважають Путіна видатною особистістю, - опитування 01

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Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    Все меньше українців вважають кацапів людьми, навіть тих кто не вважає що ***** видатна істота.
  • Шрек Баблокат
    россияне это не люди, а статистическая погрешность с биологическими потребностями..
    КГБшники давно это просекли, и используют биомассу на 100%
  • Van-Basten Van-Basten
    Все меньше россиян считают Путина выдающейся личностью, - опрос - Цензор.НЕТ 3190
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