У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини
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У разі крайньої необхідності можна вакцинуватися трохи раніше або пізніше озвучених термінів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Щеплення 2-ю дозою вакцини бажано робити в термін:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
- Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
При цьому в разі непереборних обставин вакцини CoronaVac/Sinovac і AstraZeneca можна ввести на тиждень раніше терміну. А для Comirnaty/Pfizer-BioNTech і так зазначено вікно повторної вакцинації - між 21 і 28 днем після першої дози.
"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - зазначили в міністерстві. Підкресливши при цьому, що робити щеплення раніше або пізніше терміну все ж варто тільки в разі крайньої необхідності.