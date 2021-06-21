У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини

У разі крайньої необхідності можна вакцинуватися трохи раніше або пізніше озвучених термінів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Щеплення 2-ю дозою вакцини бажано робити в термін:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

При цьому в разі непереборних обставин вакцини CoronaVac/Sinovac і AstraZeneca можна ввести на тиждень раніше терміну. А для Comirnaty/Pfizer-BioNTech і так зазначено вікно повторної вакцинації - між 21 і 28 днем після першої дози.

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"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - зазначили в міністерстві. Підкресливши при цьому, що робити щеплення раніше або пізніше терміну все ж варто тільки в разі крайньої необхідності.