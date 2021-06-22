Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував гру своїх підопічних на матчі, в якому наші футболісти поступилися австрійцям.

Про це він сказав на пресконференції після гри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.

"Перш за все наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий короткий термін три матчі, ми знали про це. ... Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", - сказав Шевченко.

Він додав, що збірна при цьому не опустила руки і боролася до кінця. Це, на думку тренера - єдиний позитивний момент у всій грі.

Українські футболісти залишаться в Бухаресті і тренуватимуться, чекаючи на результати гри збірних інших країн, від яких залежить, чи виходимо ми в 1/8 фіналу.

Також читайте: Зеленський: "Збірна, ми з тобою! Слава Україні!"

"Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, з таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф нічого було б робити", - додав Шевченко про нинішню гру.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.