Шевченко: Зіграли поганий матч. Команда не була готова
Про це він сказав на пресконференції після гри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Української асоціації футболу.
"Перш за все наша команда не витримала у фізичному сенсі. Нам завжди важко грати на такому рівні в такий короткий термін три матчі, ми знали про це. ... Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова", - сказав Шевченко.
Він додав, що збірна при цьому не опустила руки і боролася до кінця. Це, на думку тренера - єдиний позитивний момент у всій грі.
Українські футболісти залишаться в Бухаресті і тренуватимуться, чекаючи на результати гри збірних інших країн, від яких залежить, чи виходимо ми в 1/8 фіналу.
"Це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, з таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-офф нічого було б робити", - додав Шевченко про нинішню гру.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 21 червня Україна поступилася Австрії в чемпіонаті Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:1.