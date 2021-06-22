30-річчя закінчення радянської окупації відзначили в Чехії

21 червня 1991 року Чехословаччину залишили останні радянські солдати.

Про це пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім із країни виїхав генерал Едуард Воробйов, він перетнув кордон 27 червня 1991 року. Так закінчилась окупація Чехословаччини, що тривала від серпня 1968 року, коли радянські війська захопили чеські та словацькі землі.

Закінчення окупації означало звільнення сотень житлових будинків, орних земель, громадських споруд. Одним із центрів окупаційних військ було містечко Міловіце, в якому зосередилося радянське командування. Як зазначив мер міста Лукаш Пілц, "і сьогодні все ще видно сліди радянської армії, часом можна знайти і старі боєприпаси". Адже в Міловіцях радянські окупанти для власних потреб відкрили крамниці, школи, будинок культури, родини військових заселили сотні житлових будинків.

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30 років тому з Чехословаччини виїхало 73 500 військових, 39 000 членів їхніх родин, 1220 танків, 105 літаків, 2505 бойових транспортерів, було вивезено 95 000 тон амуніції.

Сенат – вища палата парламенту Чехії, вийшов з ініціативою оголосити день 26 червня Днем пам’яті. Того дня 1991 року тодішній президент Чехословаччини Вацлав Гавел підписав "Наказ про виведення радянських військ з теренів ЧСФР" (Чехословацька Федеративна Республіка).

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