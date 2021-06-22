Бідні країни зіткнулися з дефіцитом вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою COVAX, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації. Програма доставила 90 млн доз до 131 країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд, передає BBC.

Але він зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.

Як йдеться у виданні, недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю COVID.

Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин у багатих країнах у той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

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Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менше 2% населення.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі заявили, що Джо Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.