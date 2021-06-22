Ворог за добу 14 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру ОС.
Так, поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Станом на 7:00 ранку 22 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл ыз ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.