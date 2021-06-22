В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 296 нових випадків зараження, 829 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 21 червня 2021 року в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 22, медпрацівників – 2).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 318 осіб;
летальних випадків – 21;
одужало – 829 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 11 881 особу,
методом ІФА – 1448 осіб,
експрес-тестами – 4100 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 230 142 особи;
одужало – 2 152 969 осіб;
летальних випадків – 52 053;
проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях", - розповіли а МОЗ.