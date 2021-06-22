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Однопартійці Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії: РФ кидає виклик нашим цінностям

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Однопартійці Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії: РФ кидає виклик нашим цінностям
Блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) затвердив передвиборчу програму. У документі однопартійці канцлера Німеччини Ангели Меркель виступили за посилення позиції щодо Росії.

Про це йдеться в спільній передвиборчій програмі, опублікованій на сайті політичного блоку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", - наголошується в документі.

Для протистояння російській загрозі Європі необхідна більш тісна політична згуртованість і здатність до стримування.

"Нам потрібно більше політичної єдності в Євросоюзі і НАТО", - підкреслили в блоці.

Консерватори також виступили за посилення "незалежності східних партнерів по Євросоюзу" і "відновлення Європейського світопорядку, який був підірваний протиправною анексією Криму Росією".

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При цьому в блоці ХДС/ХСС висловилися за продовження діалогу і співпраці з Росією в тих сферах, де є спільні інтереси, наприклад в економіці і захисту довкілля.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А як гарно все починалось.Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 4676
  • Garry Grant
    Годами был язык в заднице,но тут выборы на носу. Оказывается рядовые бюргеры-это не шрёдеры со штангенциркулями. Им совсем не нравится кацапня. Которая всё больше и больше оказывается по соседству вместе со своими балалайками и ушанками.
  • Підлога Маккартні
    Седне 80 лет как фошизды вероломно напали на сесесер в 4 часа утра Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 8883 у катцапов седне празднек Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 691
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