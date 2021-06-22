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Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених. ФОТОрепортаж

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У ніч з понеділка на вівторок, 22 червня, в центрі Миколаєва стався конфлікт зі стріляниною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Novosti N.

Інцидент стався в самому центрі міста, на перетині проспекту Центрального (Леніна) і вул. Соборної (Радянської), біля відомого кожному миколаївцю магазину "Сотка". За попередніми даними, в конфлікті брали участь дві групи молодиків. Через що вони посварилися, поки достовірно невідомо - поліція не коментує те, що сталося. Відомо, однак, що конфлікт зі словесної площини дуже швидко переріс у силову. В результаті один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранено двох: за словами очевидців, одного в ділянку серця, другого - в живіт. Постраждалих з місця події швидка відвезла в ЛШМД.

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Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 01

На місці події також перебуває один затриманий, скутий наручниками. За словами свідків, він має стосунок до конфлікту. Сам затриманий свою причетність до інциденту категорично заперечує. Більш того - каже, що спокійно йшов по вулиці, коли на нього напали співробітники поліції. Молодий чоловік не заперечує, що має при собі ніж, однак стверджує що його також йому підкинув ... співробітник поліції! На питання, хто брав участь у бійці і з яких причин, молодик відповів, що не знає і що ні про яку бійку йому нічого не відомо.

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 02

Наразі на місці події перебувають близько двох десятків поліцейських. Територія, на якій стався інцидент, обгороджена спеціальними стрічками. Поліцейські проводять огляд місця події і опитують людей.

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Про деталі події стане відомо пізніше.

Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 03
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 04
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 05
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 06
Масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Миколаєва: двоє поранених 07
Фото: сайт Новости-Н

Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
  • Diogen Gdl
    Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
  • Iscatel Iscatel 232de754
    А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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