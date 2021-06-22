Канада посилила санкції проти Білорусі через затримання Протасевича, - глава МЗС Гарно

Канада запровадила додаткові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у травні й арешт Романа Протасевича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Оттаві оголосив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно.

"Затримання пана Протасевича та пані Сапеги - це напад на усіх, хто вірить у свободу висловлення. Канада та її партнери продовжать чинити тиск на білоруський режим через його наступ на права людини", - сказав Гарно.

Він додав, що "Канада також продовжує закликати до неупередженого розслідування усіх підозр у вчиненні тортур й іншого жорстокого й негуманного поводження у Білорусі".

До канадського санкційного списку було додано 17 фізичних та 5 юридичних осіб. Серед них: міністр транспорту й комунікацій Олексій Авраменко, депутат Олег Гайдукевич, командувач ВПС Ігор Голуб, командувач внутрішніми військами Микола Карпенков, а також автомобільні підприємства БелАЗ і МАЗ.

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