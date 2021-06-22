Показник охоплення тестуванням на Івано-Франківщині та Київщині не відповідає "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Усі регіони України, як і раніше, перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Київській та Івано-Франківській області рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж необхідно для "зеленої" зони.