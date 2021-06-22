Від завтра Польща відкриває три автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною, - ДПСУ

Від завтра, 23 червня, польські прикордонники відновлюють пропускні операції на польській стороні кордону автомобільних пунктів пропуску "Зосін - Устилуг", "Долгобичув - Угринів" і "Кросценко - Смільниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

"Зазначені пункти пропуску відновлюють роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня", - випливає з повідомлення.

Прикордонники закликають врахувати цю інформацію при плануванні зарубіжних поїздок і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Уряд України ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС 20 травня 2020 року.

Також читайте: Україна наполягає, щоб робота місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" тривала після 31 липня, - Кулеба