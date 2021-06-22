Чиновники податкової Києва вступили в змову з бізнесменами і дозволили їм ухилитися від сплати податків на 2,5 млрд грн, - ДБР. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох комерційних структур, які займаються реалізацією підакцизної продукції.
Податківці згідно з чинним законодавством мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не "помічали" грубих порушень податкового законодавства.
За наявною інформацією, протиправна схема діяла із середини минулого року та дала змогу ділкам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.
Працівники ДБР провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві. Під час слідчих дій вилучено речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.
Кримінальне провадження розпочато за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.