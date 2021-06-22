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Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів"

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Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів"
Міністерство внутрішніх справ Білорусі запропонувало включити національний білоруський біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до переліку нацистської символіки і атрибутики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода", про це заявила білоруська проурядова Спілка журналістів.

Зазначається, що КДБ Білорусі схвалив проєкт акта МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символікита атрибутики".

У документі міститься перелік нацистської (колабораціоністської) символіки й атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і гасла "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Їх використання нинішньою владою приписується колабораціоністських формуванням і організаціям під час Другої світової війни.

Також читайте: МВС Білорусі просить визнати національний біло-червоно-білий прапор колабораціоністською символікою

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Кругом одни фошизды Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 6655
    Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов" - Цензор.НЕТ 7306
  • Ned Stark
    Режим Лукашенка пропонує внести гасло "Живе Білорусь" і біло-червоно-білий прапор до переліку "нацистських символів" - Цензор.НЕТ 7071
  • AbOriginal_UA
    А драники - нацистская еда !?
    Ой, дурачьё.....
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