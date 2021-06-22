"Жодних санкцій не буде", - регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргою на нардепа Гончаренка
Про це Гончаренко повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу щодо другої скарги щодо мене, яка стосувалася українського прапора і питання "Путін - вбивця?" до пані Меркель. Жодних санкцій не буде. Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив позбавити слова. Друга ситуація - під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням", - зазначив Гончаренко.
За його словами, "обидві ці дії не заборонені жодними правилами ПАРЄ". Водночас Гончаренко зазначив, що санкції за скаргою голови російської делегації Петра Толстого за образу його і президента РФ Володимира Путіна залишаються чинними. Отже, на найближчій сесії ПАРЄ Гончаренко все ще буде позбавлений слова.