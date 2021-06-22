Хвилі розширення НАТО на схід "поховали надії на континент без розділових ліній", - Путін

Розширення НАТО на схід і вступ туди низки колишніх радянських республік поховали надії на континент без розділових ліній.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив президент РФ Володимир Путін у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" до 80-річчя початку Великої Вітчизняної війни, опублікованій на сайті Кремля.

За словами Путіна, розширення НАТО на схід стало основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі.

"З 1999 року було ще п'ять хвиль розширення НАТО. До організації увійшло 14 нових країн, включно з республіками колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній", - наголосив Путін.

Він зазначив, що один із лідерів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Егон Бар, попереджав про це ще в середині 80-х років. Путін також додав, що Бар пропонував кардинально перебудувати всю європейську систему безпеки після об'єднання Німеччини, до того ж як за участю СРСР, так і США.

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"Але ніхто ні в СРСР, ні в США, ні в Європі не захотів тоді його слухати", - підсумував Путін.

"Наша спільна і безперечна мета - забезпечити континентальну безпеку без розділових ліній, єдиний простір рівноправного співробітництва і загального розвитку в ім'я процвітання Європи та світу загалом", - також підкреслив Путін.