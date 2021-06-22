За кілька років Україна може стати однією з найкращих у гастрономічному напрямку, - глава Держтуризму Олеськів

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розраховує, що через кілька років Україна може потрапити до найкращих країн із гастрономії.

Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з рестораторами і сподіваємося, що саме така системна політика дозволить за кілька років досягти мети і бути однією з найкращих у гастрономічному напрямку", - зазначила Олеськів.

За її словами, гастрономія є частиною культури, і для того, щоб якісно популяризувати українську гастрокультуру серед іноземців, важливо прищепити культуру споживання автентичної їжі серед українців.

Олеськів розраховує, що за прикладом інших популярних світових страв, як мінімум український борщ у майбутньому буде в найкращих ресторанах світу, а туристи будуть їхати в Україну, щоб спробувати його в країні походження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські туристи можуть в'їжджати в Грецію із негативним експрес-тестом