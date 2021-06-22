Путін про Євромайдан: "США організували антиконституційний переворот, спровокувавши розкол в Україні та вихід Криму з її складу"

Події 2014 року під час Євромайдану в Україні, на думку російського президента, є "антиконституційним збройним переворотом", який був організований США і безвольно підтриманий Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент РФ Володимир Путін пише в статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле", опублікованій пресслужбою Кремля.

У властивій російській пропаганді манері президент РФ звинуватив США і Захід у підтримці Євромайдану. Більше того, навіть захоплення Росією Криму, за словами Путіна, було спровоковане не діями РФ, а нібито тими подіями.

"... Багато країн були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією. Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі української трагедії 2014 року. Європа активно підтримала антиконституційний збройний переворот в Україні. Із цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол у самій Україні і вихід Криму з її складу?" - вважає Путін.

При цьому, він жодного слова не сказав про роль Росії в розпалюванні конфлікту на Донбасі й анексію Кримського півострова.

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Зазначимо, що керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності", в.о. президента України в 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна, зазначив, що той досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону.

"Хронічна параноя Путіна про "організацію Штатами в Україні державного перевороту" свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону", - заявив він.