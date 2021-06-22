Експерт пояснив ризики підвищення акцизних податків для бізнесу на тлі коронакризи

Італія на тлі коронакризи вирішила допомогти бізнесу, Україна ж запроваджує нові акцизні податки, зазначає Гладких.

Запровадженням акцизного податку на "зелену" електрику і планами запровадити 5% акциз на роздрібний продаж тютюнових виробів для великих гравців ринку Україна ризикує поглибити економічну кризу.

Про це у Facebook повідомив аналітик Валентин Гладких.

На думку експерта, Україна "залишається бідною" через, зокрема, нерозуміння змісту мотивів бізнесу й логіки капіталу: "це може дуже не подобатися, але підприємницька діяльність здійснюється заради отримання прибутків, попри всі гучні заяви та гуманістичні ідеали".

"У бізнесу мають бути мотиви ризикувати, а підприємництво - це ризик, тож прибутки мають бути співмірними. І тут доречно згадати й про криву Лаффера, яка демонструє взаємозв’язок між доходами бюджету та податковими ставками. Як не парадоксально, але з певного моменту підвищення податків веде до зменшення доходів бюджету, бо гасить економічну активність", – пише Гладких.

Утім, розміри податків, переконаний експерт, мабуть, залежать також ще й від того, у якій ситуації перебуває економіка загалом.

За взірець Гладких взяв Італію: "Наразі в Італії, яка намагається вийти з економічної кризи, уряд розробив програму підтримки підприємств на 2021-2026 роки. У загальній сумі італійський бізнес отримає 193 мільярди євро. З них 65 мільярдів євро будуть виділені як гранти".

Водночас Україна, зауважує аналітик, яка також постраждала від світової кризи і якій, зрозуміло, бракує ресурсу аби запроваджувати інструменти економічного стимулювання на зразок італійських, натомість хоче підвищити податки.

Він нагадав, що уряд планує запровадити акцизний податок на "зелену" електрику (відповідно до деяких повідомлень він може варіюватися від 3,2 до 40%).

Крім того, міністерство фінансів нібито планує введення 5% акцизного податку на роздрібні продажі тютюнових виробів для великих гравців ринку.

Експерт пояснив, що за умов вкрай нестабільної економічної ситуації у світі "бізнес навряд чи доцільно дотискати податками".

"Уряд, мабуть, керується бажанням наповнити бюджет. Утім, результати неважко передбачити: Італія, найімовірніше отримає поштовх до економічної активності та зростання ВВП, а ми - ризикуємо поглибити кризу, оскільки, як йшлося вище, основа будь-якої економіки - це бізнес, який навряд чи доцільно дотискати податками, особливо в умовах, коли він і так потерпає в умовах глобальної економічної кризи, спричиненої, зокрема, й пандемією коронавірусу", – пише він у Facebook.