Напередодні дня кримськотатарського прапора активістам в окупованому Криму почали вручати "застереження". ДОКУМЕНТ

Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові почали вручати "застереження".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

Зокрема, окупаційна "поліція" Криму вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву "застереження про неприпустимість порушення закону".

У "застереженні", підписаному заступником начальника "поліції МВС РФ у Червоногвардійському району", повідомляється, що на території Криму "планується проведення неузгодженого мітингу".

"Учасникам акції забороняється приховувати своє обличчя, мати при собі зброю, не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності", - йдеться в "застереженні".





Містяться в "документі" і статті, за якими можуть притягати учасників акції: ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу), ст. 20.2.2 КоАП РФ (Організація або проведення публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу), ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки), ст. 212 КК РФ (Масові заворушення), ст. 212.1 КК РФ (Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення зборів), ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї), ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації).

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За інформацією кримськотатарських активістів, подібні "застереження" від "прокуратури" почали отримувати жителі Криму в різних районах півострова.