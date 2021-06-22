Кабмін просить Раду допомогти з наповненням бюджету: Стягування боргу без суду, заборона на виїзд за кордон і зменшення вчетверо неоподатковуваної земельної ділянки для особистого селянського господарства

Влада ініціює збільшення податків для легального бізнесу. Додаткові надходження бюджету оцінюються в 50 млрд грн.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн".

Кабінет Міністрів 3 червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу. Це так званий ресурсний законопроєкт, який передбачає збільшення та індексацію низки акцизів та податків.

"Законопроєкт №5600 розширює повноваження податкових органів. Зокрема, їм можуть дозволити стягувати податковий борг без звернення до суду, або забезпечувати податковою заставою донарахованих за результатами перевірок сум на час судового оскарження", - наголошується в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт змін до Податкового кодексу розширює повноваження податківців, це ризиковано, – економіст

Також законопроєкт пропонує обмежувати виїзд за кордон керівника компанії до повного погашення податкового боргу.

А ще Державна податкова служба зможе отримувати від платника податків інформацію не тільки за фактом правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням.

Законопроєкт №5600 змінює в Податковому кодексі, такі пункти:

Вводиться методика розрахунку розміру мінімального податкового зобов'язання для земельних ділянок, які обробляються, але з яких не сплачуються податки. Зокрема, в Податковий кодекс вводиться формула, по якій обсяг мінімального податкового зобов'язання залежить від загальної нормативної грошової оцінки земельної ділянки та часу, який ділянка знаходиться у власності суб'єкта господарювання. Зменшується з 2 до 0,5 га розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб. Акцизний податок на пиво пропонується вираховувати по міцності напою замість літражу. Так документ пропонує обкладати акцизом спирт, який міститься в пиві з солоду за ставкою 59,82 грн за 1 л 100-відсоткового спирту. Для напою з вмістом 4% спирту податок становитиме 2,39 грн/л, а 8% спирту - 4,79 грн/л. В даний час пиво обкладається акцизним податком по 2,78 грн за 1 л напою будь-якої міцності. Скасовується нульова ставка акцизу на продаж електроенергії за зеленим тарифом. Пропонується збільшити екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти в 1,6 раза і передбачити їхнє поступове підвищення в 8 разів до 2029 року. Пропонується підвищити ставки екологічного податку за викиди СО2 з 10 грн до 30 грн/тонна Пропонується підвищити ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонна. Пропонується ввести диференціацію ставок оподаткування залізних руд в залежності від розміру середньої ціни реалізації, визначеної як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China. Промислові підприємства можуть бути позбавлені пільг на сплату податку на землю. Змінюється розмір вартості легкових автомобілів, які підпадають під оподаткування транспортним податком (податок на розкіш). Сьогодні оподатковуються автомобілі не старші п'яти років вартістю від 2 430 000 грн (375 мінімальних зарплат). Проєкт закону пропонує оподатковувати автомобілі не старші п'яти років, середня ринкова вартість яких становить 1 300 000 грн (200 мінімальних зарплат). Ставка податку – 25 тис. грн Пропонується забрати право працювати на єдиному податку четвертої групи у підприємств, які займаються розведенням свійської птиці, перепелів та страусів, а також виробництвом м'яса свійської птиці. Ставки оподаткування для 4-ї групи платників єдиного податку збільшується вдвічі. Законопроєктом обмежується можливість зменшення податкової бази за допомогою збитків минулих років. Враховуватиметься лише половина суми збитку для зменшення податкової бази оподаткування податком на прибуток. Зменшувати базу оподаткування можна буде лише збитками одного року. Документ пропонує оподатковувати фінансову допомогу, надану пов'язаним особам. Передбачається обкладання податком 18% на доходи фізосіб, отриманих від продажу третього і наступних об'єктів нерухомості протягом року. Діючі ставки ПДФО для продажу протягом року першого об'єкта нерухомості в розмірі 0% і другого в розмірі – 5% залишаються без змін. Можуть бути скасовані пільги зі сплати ПДВ для суб'єктів господарювання, які займаються перепродажем квартир на вторинному ринку.

Детальніше читайте в матеріалі "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн" тут.