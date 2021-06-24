Киві підозру не вручали. Повістки про виклик на допит вручили іншим людям, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора спростував слова народного депутата "ОПЗЖ" Іллі Киви про те, що йому вручили підозру у справі про поширення комуністичної символіки.

Про це пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила виданню "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

"Народному депутату України про підозру не повідомлялося і повістки не вручалося. Повістки про виклик до Офісу Генерального прокурора на допит як свідків у кримінальному провадженні за фактом поширення комуністичної символіки (ст. 436-1 КК України) вручено іншим особам", - сказали в офісі генпрокурора.

Раніше Кива заявив, що співробітники ДБР і Офісу генпрокурора вручили йому повістку через шапку з радянською символікою. Його нібито кличуть на допит як свідка.