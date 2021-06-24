Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін залежить від "вибору людей".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський сказав, що насамперед це залежить від людей: "Не від мене залежить. Це - вибір людей".

Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

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"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде наздоганяти, бо я хочу це змінити", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру Києва зосередитися на вирішенні інфраструктурних проблем столиці.