Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін залежить від "вибору людей".
Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський сказав, що насамперед це залежить від людей: "Не від мене залежить. Це - вибір людей".
Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.
"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде наздоганяти, бо я хочу це змінити", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи може Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру Києва зосередитися на вирішенні інфраструктурних проблем столиці.