Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня в Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

"Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, рівноправ’я, а також верховенство закону і свободу мореплавства", - сказав прем’єр-міністр.

Москва заявляє, що її катери берегової охорони та літаки застосували попереджувальний вогонь, але Лондон каже, що не визнає російського бачення того, що сталося.

Британський прем’єр-міністр заявив, що про російські води там не йдеться.

"Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами", - наголосив Джонсон.

Український посол у Лондоні Вадим Пристайко у середу сказав британському радіо, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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