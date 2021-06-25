За три місяці після вручення підозри про створення НЗФ мене допитали лише 1 раз, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко розповів, що після того, як 24 березня йому було вручено підозру у створенні незаконного збройного формування і постачанні для нього зброї, його допитали лише один раз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Шевченко зазначив: "24 березня мені вручили підозру у скоєнні тяжких злочинів, а саме у створенні незаконного збройного формування та постачання зброї, вибухівки і амуніції для потреб цього НЗФ.

Потім провели брифінг, де керівники СБУ на всю країну назвали мене особою, яка створює загрозу національній безпеці України. Далі запроторили у СІЗО, випустили під заставу розміром 5 млн грн, вдягли на ногу електронний браслет".

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Він продовжив: "І ось минуло три місяці - що ж відбувається із розслідуванням цих страшних злочинів? Я скажу вам що: ні-чо-го. 1. Допитали з приводу цих питань один раз - ще в квітні, і я їм одразу вказав про недолугість всіх обвинувачень.

2. По сьогоднішній день як не було жодних (!) фактів, так і немає. Бо звідки їм взятися, якщо вони існують лише у хворій уяві деяких високопосадових осіб?

3. Як не було жодного (!) свідка, так і немає, хоча допитано вже більше 50 осіб. Ба більше того, декілька інших підозрюваних у цій справі визнали свою провину у скоєнні певних злочинів і пішли на співпрацю зі слідством, але навіть вони чомусь (!?) не згадують моє прізвище у своїх показах від слова взагалі. Коли ж їх питають, яку роль виконував Шевченко у діяльності НЗФ та скоєнні злочинів, то відповідь у всіх одна: жодної.

4. Також варто зауважити, що слідчі навіть не відібрали в мене взірці ДНК, аби провести їх на відповідність з тою зброєю та вибухівкою, яку вони десь знайшли, бо хто-хто, а браві сбушники точно знають, що я жодного стосунку до тої зброї не маю і моїх відбитків чи слідів ДНК там ніколи не знайдуть".

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"Тож, здавалося би, прийшов час публічно принести мені вибачення за хибні та безглузді обвинувачення, але ні слідчі СБУ, ні прокурори ГПУ справу закривати не збираються, бо це для них означає розписатися у своїй тупісті. З власних джерел я дізнався, що вони абсолютно точно усвідомлюють мою невинуватість, проте справу закриють через рік або два, коли про неї вже всі забудуть - щоб їх ганьба була не дуже гучною:) Але якщо вони думають, що це врятує їх від зустрічного позову, то вони дуже помиляються:)

Й, на превеликий жаль, мушу констатувати одну річ - останнім часом подібних випадків переслідування зі сторони правоохоронних органів людей, яким небайдужа доля рідної країни, стає все більше. Тож, мабуть, для того, аби змінити ситуацію на краще, доведеться йти у політику", - написав Шевченко.

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Він зазначив: "Наостанок. Коли три місяці тому слідчі приїхали до мене з обшуком і побачили, що я чомусь не здивований їх візиту, а мого телефону і ноутбуку так і не було знайдено, то почали питати, звідки я дізнався про їхнє розслідування:) Нехай це буде моєю маленькою таємницею, але я залишу тут одну з деяких фотографій, які я власноруч зробив 4 березня, тобто за три тижні до арешту, біля ресторану "Царське село", де в мене проходила зустріч - це оперативна машина СБУ з "лівими" номерними знаками, яка після стеження за мною поїхала в Головне управління СБУ у місті Києві та Київській області:) Тобто ви розумієте, так? Вони думали, що стежать за мною, а насправді це я стежив за ними. Отакі от професіонали".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.