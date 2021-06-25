Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині

Влада Словаччини ухвалила рішення про зменшення пенсійних виплат громадянам, які були прихильниками комуністичного чехословацького режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал iDnes.

Зазначається, що такий закон ухвалено парламентом країни в середу, 23 червня.

Так, відповідно до цього нормативного акта, їхній трудовий стаж за роки правління комуністичного режиму не враховуватиметься.

У словацькому парламенті зазначили, що пенсійне забезпечення таких осіб значно вище середнього, тоді як у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму, навпаки, дуже низьке.

Список конкретних осіб - служителів комуністичного режиму, на яких поширюватиметься дія закону, має скласти Інститут пам'яті нації.

Очікується, що в нього потраплять приблизно 5 тисяч осіб.

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