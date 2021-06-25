Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині
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Влада Словаччини ухвалила рішення про зменшення пенсійних виплат громадянам, які були прихильниками комуністичного чехословацького режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал iDnes.
Зазначається, що такий закон ухвалено парламентом країни в середу, 23 червня.
Так, відповідно до цього нормативного акта, їхній трудовий стаж за роки правління комуністичного режиму не враховуватиметься.
У словацькому парламенті зазначили, що пенсійне забезпечення таких осіб значно вище середнього, тоді як у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму, навпаки, дуже низьке.
Список конкретних осіб - служителів комуністичного режиму, на яких поширюватиметься дія закону, має скласти Інститут пам'яті нації.
Очікується, що в нього потраплять приблизно 5 тисяч осіб.