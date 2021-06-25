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Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині

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Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині
Влада Словаччини ухвалила рішення про зменшення пенсійних виплат громадянам, які були прихильниками комуністичного чехословацького режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал iDnes.

Зазначається, що такий закон ухвалено парламентом країни в середу, 23 червня.

Так, відповідно до цього нормативного акта, їхній трудовий стаж за роки правління комуністичного режиму не враховуватиметься.

У словацькому парламенті зазначили, що пенсійне забезпечення таких осіб значно вище середнього, тоді як у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму, навпаки, дуже низьке.

Список конкретних осіб - служителів комуністичного режиму, на яких поширюватиметься дія закону, має скласти Інститут пам'яті нації.

Очікується, що в нього потраплять приблизно 5 тисяч осіб.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Койот Восточноукраинский
    Кака гарна идея. У нас бы ПФ стал бы самоокупаемым.
  • Андрей Стадник
    Был кандидатом в члены КПСС (в СА).
    До того комсоргом класса.
    А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
    И горжусь этим.
    Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
    было сложно.
  • дмитрий иванов 527db324
    У нас совковый период смело можно продлить до 2014 года, с уменьшением пенсий до минимальной, всем причастным к доведению безопасности государства до полного дна и ПФ точно станет профицитным. Дарю бесплатно идею
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