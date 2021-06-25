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Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру

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Зеленський заявив про готовність допомогти Києву розвивати інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає жодних відносин з міським головою Києва Віталієм Кличком, але він готовий допомогти в реконструкції інфраструктури міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке вийшло в четвер на телеканалі "1+1".

"У правильному обсязі ніхто не розвиває інфраструктуру. "Укравтодор" звернувся до "Київавтодору" з проханням передати нам усі центральні дороги і головне - всі мости, тому що, як упаде міст, не дай Бог, буде страшна трагедія. Мер говорив, що мости перебувають у стомленому стані", - сказав Зеленський.

"Є мер, є його відповідальність, є всі важелі, влада. Він хоче, щоб ми допомогли - ми готові", - зазначив він.

Зеленський при цьому не вважає Кличка своїм політичним конкурентом. "Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідні люди. У Кличка свої проблеми в місті", - зазначив він.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    Вот только не надо "помогать" ,бедосик----будет только ХУЖЕ!
  • Герхард
    Не надо #ля!!! Только не это!!!

    Лучше б ЗЕ вобще про Киев забыл до тех пор пока Киев не прийдет за ним.
  • Alexander Savely
    лучше бы Кривой Рог развивал - врать, воровать и рожи корчить, - это твое. и у этого инфанта рейтинг (по-разумкову) 32%. неужели в Украине столько люмпенов?
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