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Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх

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Грібаускайте: Рецептів боротьби з олігархами немає. Це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх
Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте заявила, що "рецептів" боротьби з олігархами не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "УП".

"Рецептів немає, це буде безкінечна, важка і болюча боротьба з постійними втратами для всіх. Але така боротьба має великий сенс. Дрібна корупція – це одне, втім, коли вона стає політичною, це дуже небезпечно", - заявила політик.

За її словами, олігархи думають лише про себе, а не про майбутнє країни.

"І це не лише дуже впливає на розвиток країни, а й викривляє і корумпує всю політичну систему. Політики, які працюють на гроші олігархів, приймають закони, які важливі не для країни, а для майбутнього олігархічних імперій", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкт про олігархів, - Разумков

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували спільний законопроєкт "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних дій і соціальної відповідальності бізнесу".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну да, а потом жрать стало нечего и пришёл Величайший деятель всея истории товарищ Срален. До сих пор расхлёбываем. А вот переставать брать деньги от олигархов, вполне себе первый шаг для начала борьбы с ними. Только вот кто на него решиться? Рубашечки по 900 евро, сумочки по 20К и коллекции квартир и земельных участков больно бьют по мозгам. Правда народ из страны уезжает, но берущих бабло это не интересует, у них своя программа : хапнул и сбежал
  • Alexey Trunov
    Совершенно правда, есть антимонопольный комитет и он должен работать, олигархи должны владеть от 49% и сокращать до мин. от рынка энергетики и т.д. Они владеют сейчас рынка энергетики 100%. Останавливаем в отопительный сезон атомные энергоблоки на простой, что бы олигархи зарабатывали в частности Ахметов на ТЭС. .
  • Colt
    При Юще жилось лучше всего.
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