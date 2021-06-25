Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. Війська РФ використовували 120- та 82-мм міномети і гармату "Рапіра", за добу - 14 порушень
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру.
Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових із мінометів 120-мм калібру.
У районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.
Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".
У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-мм калібру.
Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
"В результаті ворожого вогню один військовий зазнав проникаючих осколкових поранень. Воїна доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 25 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали у відомстві.