В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 876 нових випадків зараження, 2405 осіб одужали

В Україні зафіксовано 876 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 25 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 489 осіб;

летальних випадків – 53;

одужало – 2405 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 481 особу,

методом ІФА – 9160 осіб,

експрес-тестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 232 790 осіб;

одужало – 2 160 137 осіб;

летальних випадків – 52 234;

проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях", - розповіли в МОЗ.







